Die fünfte Jahreszeit hat Leuk-Stadt erreicht

Es war ein buntes Treiben an diesem Wochenende: Die Narren waren los! Impressionen vom Umzug in Leuk-Stadt.

Am Sonntagnachmittag wurden die Strassen in Susten und kurze Zeit später in Leuk-Stadt von bunten Truppen in Beschlag genommen. Die Umzüge, die von der Fasnachtsgesellschaft «Schlangudoru» organisiert werden und traditionell am selben Tag und nur wenige Stunden voneinander stattfinden, gelten als Höhepunkt der Leuker Fasnacht.

Lesen Sie mehr zu den Fasnachtsumzügen im Oberwallis im WB vom Montag, 25. Februar 2019.

awo

24. Februar 2019, 19:34

Artikel teilen