Den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern

Bereits seit mehreren Jahren können Personen mit Migrationshintergrund an einem Ausbildungsprogramm an der Walliser Landwirtschaftsschule und auf dem Gutsbetrieb von Châteauneuf teilnehmen. Nun wurden Flüchtlinge, die im Kanton Waadt untergebracht sind, eingeladen, die Integrationsarbeit von Châteauneuf kennenzulernen.

Die Walliser Landwirtschaftsschule bietet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Asylwesen Personen aus Eritrea, Guinea, Somalia und Bosnien die Möglichkeit, sich während einem Jahr auf dem Gutsbetrieb von Châteauneuf auszubilden, um ihre Chancen auf eine Arbeit in einem Walliser Landwirtschaftsbetrieb zu erhöhen. Das Programm im Obstbau besteht seit zwei, jenes im Weinbau seit drei Jahren.

In Zusammenarbeit mit dem Weinbauamt und dem Amt für Obst- und Gemüsebau erteilt die Landwirtschaftsschule dabei Kurse über Anbautechniken, aber auch Stützkurse in Französisch und Mathematik mit der Betreuung durch das Amt für Asylwesen. Ziel ist die erleichterte Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt. Wie der Kanton in einer Mitteilung nun schreibt, sei dieses Programm «äusserst erfolgreich, erhielten doch vier von sechs Personen, die zurzeit in Ausbildung im Obstbau sind, bereits Anstellungsangebote».

In diesem Rahmen fand nun ein Treffen zwischen einer Gruppe von Flüchtlingen aus dem Kanton Waadt und den Flüchtlingen, die auf dem Gutsbetrieb von Châteauneuf ausgebildet werden, statt. Die Gastgeber aus Châteauneuf erklärten auf Französisch und in ihrer jeweiligen Muttersprache ihre tägliche Arbeit vor Ort auf dem Gutbetrieb.

25. September 2018, 16:26

