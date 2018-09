Erfolgreicher Startschuss für Jugendrat Brig-Glis

15 engagierte Jugendliche zwischen 13 und 26 Jahren trafen sich am vergangenen Samstag zur ersten Versammlung mit dem Vorstand des Jugendrats Brig-Glis. Aus den angeregten Diskussionen gingen zahlreiche Projektideen hervor, deren Ausarbeitung nun ansteht.

Der Jugendrat Brig-Glis, im Mai 2018 gegründet, will gemäss eigenen Angaben «eine Plattform für Jugendliche in Brig-Glis schaffen, die Raum für Diskussionen und eigene Projekte liefert». Die Feuertaufe erlebte er am vergangenen Samstag mit seiner ersten Versammlung. Wie der Jugendrat in einer Mitteilung schreibt, suchten die Teilnehmer nach einem kurzen Improvisations-Spiel rund um Projektplanung in Gruppen Ideen, Vorschläge und Lösungsansätze zu verschiedensten Themen. Anschliessend stimmte die gesamte Versammlung nach kritischer Diskussion darüber ab, welche der vorgeschlagenen Projekte direkt weiterverfolgt werden.

Künftig wollen sich die Jugendlichen mit Themen wie der Organisation regelmässiger Workshops, den Verhandlungen für günstigere Nachttaxitarife, der Gestaltung öffentlicher Räume und der Veranstaltung sozial-gesellschaftlich relevanter Aktionen auseinandersetzen.

Dabei unterstützt sie der einstimmig bestätigte Vorstand: Markus Ammann (Präsidium), Léonie Hagen (Vizepräsidium & Sekretariat), Jérôme Beffa (IT), Thomas Kaech (PR), Masar Ademaj und Raphael Beck (Projektleitung), Tizian Kellenberger (JAST) und Michael Gasser (Finanzen).

pd/msu

19. September 2018, 08:50

