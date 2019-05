Fernfachhochschule verstärkt internationale Forschungstätigkeit

Fernfachhochschule Schweiz will in Kooperation mit mit afrikanischen Universitäten die im internationalen Vergleich schwächeren Lernleistungen von südafrikanischen Lehrlingen verbessern. Foto: zvg

Mit neuen Kooperationen und Forschungsprojekten intensiviert man bei der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) mit Sitz in Brig die internationalen Beziehungen. Im Rahmen des UNESCO-Lehrstuhls entwickeln die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit afrikanischen Universitäten die Erforschung von personalisierten Lernsystemen weiter.

Die Verantwortlichen des UNESCO-Lehrstuhls für personalisiertes und adaptives Fernstudium der FFHS konnten in den vergangenen Monaten gemäss Mitteilung ihre internationalen Kooperationen intensivieren. Mit der North West University (NWU) in Südafrika unterzeichnete die FFHS eine Absichtserklärung zur weiteren Zusammenarbeit, nachdem bereits im letzten Jahr Forscher der NWU für vier Monate in Brig weilten.

Aus diesem Aufenthalt seien sind gemeinsame Forschungsprojekte entstanden, die nun an beiden Institutionen weitergeführt würden. Eines dieser Projekte betreffe ein neues adaptives System für den Mathematikunterricht, das vor allem südafrikanischen Lehrlingen helfen solle, ihre im internationalen Vergleich schwächeren Lernleistungen zu verbessern.

Besuch in Tansania

Im April besuchte eine Delegation des UNESCO-Lehrstuhls die Open University of Tansania (OUT) in Dar Es Salaam und führte Workshops sowie eine Keynote-Vorlesung zu den Themen technologiebasiertes Lernen sowie personalisiertes und adaptives Lernen durch. «Unsere Veranstaltungen stiessen auf grosses Interesse und wir planen im Sommer die nächsten Schritte für unsere Zusammenarbeit mit der OUT», wird Lehrstuhl-Leiter Per Bergamin in der Mitteilung zitiert.

Die aus den Kooperationen resultierenden Forschungsergebnisse sollen gemeinsam publiziert und für den Aufbau eines internationalen Weiterbildungsangebots genutzt werden. Geplant ist ein internationaler Online-Kurs, der bis Frühling 2020 produziert wird. Der UNESCO-Lehrstuhl wird durch die Loterie Romande unterstützt.

