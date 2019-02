Hervorragender Start

Heute beginnt für 13 Studierende dieser neue duale Studiengang. Bei diesem ersten Start sind 8 Unternehmen dabei, die als Partner dieses Studiengangs fungieren und 13 neue Arbeitsplätze mit hohem Mehr-wert geschaffen haben.

An diesem ersten Semesterbeginn des Master-Studiengangs nehmen 13 Studierende und 8 Unternehmen teil. Die Studierenden kommen aus der Schweiz sowie aus Frankreich und sogar aus den USA. Ihnen sind Arbeitsplätze mit hohem Mehrwert in direktem Einklang mit der Strategie ihres Unternehmens sicher. Gleichzeitig erhalten sie von den Unternehmen, die sie ausbilden, eine Vergütung. Eine einzigartige Chance. Dieses Konzept hat auch den Mitarbeiter/Studenten Neil Clarke angesprochen. Er hat be-reits einen amerikanischen Bachelor in Informatik und wollte sich über ein Master-Studium spezialisieren. In diesem Zusammenhang hatte er verschiedene Optionen ins Auge gefasst, insbesondere im englisch-sprachigen Raum. Diese Ausbildung war dann für ihn genau die richtige: «Ich spezialisiere mich in mei-nem Unternehmen auf den Bereich künstliche Intelligenz.» Der Aufbau des Studiengangs erfüllt sowohl die Anforderungen der Unternehmen als auch die der Studierenden.

Die FernUni Schweiz ist der führende Anbieter von universitären Lernangeboten im Fernstudium in der Schweiz und bietet seit 1992 Fernstudiengänge an. Die FernUni Schweiz zählt fast 1700 französisch- und deutschsprachige Studierende, die dank der Flexibilität des Fernunterrichts neben ihrem Berufs-, Sport-oder Familienleben studieren. Die FernUni Schweiz hat ihren Hauptsitz in Brig und ist in Siders und Pfäf-fikon SZ mit einem Standort vertreten. Alle Studiengänge der FernUni Schweiz sind nach Bologna-Richtli-nien aufgebaut. Dadurch sind die Abschlüsse in der Schweiz und in den teilnehmenden Ländern anerkannt. Die Gestaltung der Lehre im Fernstudium basiert auf der Idee des offenen, flexiblen und individuellen Ler-nens. Die FernUni Schweiz folgt dem Konzept des modernen Fernstudiums als Blended Learning, einer Kombination von E-Learning und klassischem Präsenzunterricht.

04. Februar 2019, 14:06

