FernUni Schweiz eröffnet Forschungslabors in Naters

Die FernUni Schweiz konnte heute im Natischer World Nature Forum neue Forschungslabors einweihen. Künftig können Forschende des Instituts ihre Arbeiten zu Gedächtnisleistungen, zur Fernunterrichtspädagogik, zur Funktionsweise des Gehirns und zu Mechanismen der Emotionsregulation unter optimalen Bedingungen durchführen.

Die FernUni Schweiz verfolgt als strategisches Ziel die Stärkung ihrer Position in der nationalen und internationalen Hochschullandschaft. Neben der Lehre liegt deswegen ein Fokus auch auf den eigenen Forschungsaktivitäten, vor allem im Bereich ihrer Kernkompetenz: Lehrentwicklung, E-Learning und Hochschuldidaktik.

Seit Neuestem kann sie diesen Forschungen in Naters nachgehen. Walter Perrig, Vizerektor Forschung an der FernUni Schweiz, erklärte am Montagvormittag im Natischer World Nature Forum: "In der Schweiz nimmt die FernUni Schweiz in Bezug auf Forschung und Entwicklung in den Bereichen Lehrentwicklung und E-Learning eine führende Position ein und wir sind hinsichtlich internationaler Normen immer auf dem neuesten Stand. Unsere Labors markieren einen wichtigen Schritt in unserer Entwicklung."

Währenddessen betonte Präsident Wilhelm Schnyder, dass die Entwicklung Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit dem Kanton, dem Wirtschafts- und Bildungsdepartement sowie der Dienststelle für Hochschulwesen sei. Die Labors sollen dazu beitragen, den so wichtigen Schritt auf dem Weg zur institutionellen Akkreditierung der FernUni gehen zu können.

Die neuen Labors bieten nun einem Team von mindestens zwanzig Forschenden ein modernes Arbeitsumeld. Ziel ist es, Grundlagenforschung und angewandte Forschung mit innovativen methodischen und statistischen Verfahren zu kombinieren. Dafür stehen den Wissenschaftlern verschiedene Labors zu den Themen virtuelle Realität, Eye-Tracking, EEG und Verhaltenstests zur Verfügung.

Mehr zu den neuen Forschungslabors im World Nature Forum lesen Sie im Walliser Boten vom Dienstag, 18. Juni.

PD / pac

17. Juni 2019, 11:49

