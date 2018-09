FernUni überreicht 207 Diplome

Bildung | So viele Absolventinnen und Absolventen wie noch nie

Olympische Botschafter. Patrizia Kummer und Ramon Zenhäusern verbindet nicht nur jeweils eine Goldmedaille an Olympischen Winterspielen, sondern auch das Studium an der FernUni Schweiz. Foto: Christian Pfammatter

Diplomrede. Sylvia Théytaz schloss den «Bachelor in Economics and Management» ab und adressierte einige Worte an ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen. Foto: Christian Pfammatter

Am Samstagnachmittag wurden in der Simplonhalle in Brig feierlich die Diplome der FernUni Schweiz vergeben. Insgesamt 207 Diplomanden wurden gefeiert – unter ihnen auch 20 Walliser.

«Liebe Absolventinnen und Absolventen. Ich freue mich für einmal sagen zu können: Lassen Sie ihre Kinder ruhig schreien und herumrennen. Denn wir sind eine grosse Familie.» Mit dieser Begrüssung erntete Wilhelm Schnyder, Präsident des Stiftungsrats der FernUni Schweiz, gleich zu Beginn tosenden Applaus. Tatsächlich waren viele Diplomierte mit ihren Kleinkindern an die Feier zur Übergabe ihres Bachelor- oder Masterdiploms gekommen.

Einen Rekord verzeichnete die FernUni Schweiz mit der Anzahl der ausgehändigten Diplome: Insgesamt 207 wurden von Staatsrat Christophe Darbellay an die Studierenden verteilt – davon gingen 20 in Walliser Hände über. Staatsrat Darbellay sprach in seiner Rede von der Bedeutung dieses Diplomes, das Eltern und Arbeitnehmern eine Weiterbildung ermögliche. Auch habe die FernUni Schweiz im schweizweiten Vergleich ein viertel Jahrhundert Vorsprung im Bereich E-Learning.

Die Olympia-Goldmedaillengewinner Patrizia Kummer und Ramon Zenhäusern wurden ebenfalls auf die Bühne gebeten. Einerseits in ihrer Funktion als Botschafter der Institution, andererseits aber auch, weil beide ebenfalls vom Angebot der FernUni profitieren: Kummer hat einen Bachelor in Psychologie bereits abgeschlossen, Zenhäusern büffelt noch für seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften.

awo

15. September 2018, 16:37

Artikel teilen