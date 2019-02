Natischer Feuerwehr unter neuem Kommando

Im Rahmen der traditionellen Agathafeier hat die Feuerwehr Naters am Samstag auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Es war geprägt von 95 Einsätzen und mehr als 8000 Übungs- und Einsatzstunden. Ferner übergab Christian Grand den Kommandanten-Stab an Yvo Eyholzer.

Gemäss Mitteilung investierten die Natischer Feuerwehrfrauen und -männer im vergangenen Jahr für Einsätze und Übungen insgesamt 8377 Stunden. Die Feuerwehrleute sind zu total 95 Einsätzen aufgeboten worden, darunter sechs Brandbekämpfungen und nicht weniger als 27 Elementarereignisse wie Überschwemmungen und Murgänge.

Neuer Kommandant

Christian Grand, welcher der Feuerwehr Naters in den vergangenen acht Jahren vorstand, übergab an der Agathafeier das Kommando an Yvo Eyholzer, der als bisheriger Kommandant Stellvertreter neu in der höchsten Funktion seinen freiwilligen Dienst leistet. Neuer Vize ist Adi Minnig.

Die Fahne der Feuerwehr Naters wurde vom scheidenden Fähnrich Heinz Zenklusen, der die Feuerwehr nach 27 Dienstjahren verlässt, an den neuen Fähnrich Lukas Lambrigger übergeben.

pd / pan

02. Februar 2019, 16:57

