Patrick Steffen neu an der Spitze

An der 93. Delegiertenversammlung des Oberwalliser Feuerwehrbandes ist der Zermatter Patrick Steffen zum neuen Präsidenten gewählt worden. Er folgt auf Guido Bregy, der dem Verband sieben Jahre vorstand.

Die Wahl des neuen Präsidenten durch die 101 Delegierten der DV in Ried-Brig erfolgte einstimmig. Der Nachfolger von Bregy wohnt in Zermatt. Dort amtet er als stellvertretender Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Zermatt. Der 42-Jährige trat 1992 in die Feuerwehr Zermatt ein. Seit 2013 ist er von der Gemeinde Zermatt fest angestellt für alle Belange des Feuerwehrwesens. Gleichzeitig ist der Feuerwehrinstruktor des Kantons Wallis und Kurskommandant des Schweizerischen Feuerwehrbandes.

Guido Bregy aus Gampel stand dem Oberwalliser Feuerwehrverband während sieben Jahre als umsichtiger Präsident vor, dem insbesondere auch die Förderung und der Aufbau der Jugendfeuerwehren im Oberwallis am Herzen lagen. Die Delegierten verabschiedeten ihn am Sonntag mit einer «Standing Ovation» in der alten Turnhalle in Ried-Brig.

