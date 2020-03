Gemeinsam schweigen

Wenn die Angler ihren Fang am Abend daheim zubereiten, bleiben am Rottenufer nur die Fussspuren zurück. Foto: menigs media/Alain Amherd

Am ganzen Rottenufer standen am Sonntagvormittag die mehrheitlich männlichen Angler in stiller Gesellschaft aufgereiht. Der Startschuss für die diesjährige Fischerei in den Talgrund-Gewässern ist damit gefallen.

Am Rottenufer ist so viel los, wie sonst das ganze Jahr über nie. Trotzdem ist die Stimmung ruhig. Die zahlreichen Angler könnten dem Anschein nach auch einfach nur meditieren. Einfach nur sie, ihre Angel, das Rauschen des Flusses. Und die Gedanken können davonfliegen.

«Das Fischen ist für mich der perfekte Ausgleich zu meiner Arbeit als Pfleger im Altersheim», sagt beispielsweise Joel Hofmann aus Unterbäch. Mit gerade einmal 20 Jahren ist er bereits die zwölfte Saison dabei. Zum Angeln kam er durch seinen Firmpaten.

Erst die zweite Saison angelt hingegen der in Niedergesteln wohnhafte Pensionär Franz Truffer. Er gehe seit Jahren auf die Jagd. Im letzten Jahr habe er sich dann von seinem Bruder davon überzeugen lassen, auch mit dem Angelsport anzufangen. «Eine super Freizeitbeschäftigung», hält er fest. Noch mehr Spass als in den Gewässern im Talgrund, die am Sonntagvormittag für die Fischerei geöffnet wurden, mache das Angeln jedoch in den Bergbächen, betont er. Bis im Juni muss er sich noch gedulden. Dann wird die Saison auch im Gebirge lanciert.

Mehr zur Eröffnung der Fischerei im WB vom Montag, 2. März.

mas

01. März 2020, 18:55

Artikel teilen