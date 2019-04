German Eyer übernimmt Präsidium

An der GV des Vereins Forum Migration Oberwallis (FMO) am Freitag in Visp hat Benno Meichtry das Amt als Präsident an German Eyer übergeben.

Gemäss Mitteilung schliesst das Vereinsjahr 2018 des FMO mit einem Verlust von 20 000 Franken. Und dennoch blickt der Vorstand zuversichtlich in die Zukunft. Im vergangenen Jahr haben man noch einmal rote Zahlen schreiben müssen, wird der scheidende Präsident Benno Meichtry zitiert. Dies werde sich nun aber im Jahr 2019 ändern, ist Meichtry überzeugt.

An der GV gab es indes zwei Mutationen. Benno Meichtry übergab das Präsidium an German Eyer, dem leitenden Sektionssekretär der Unia Oberwallis. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde Daniel Eyer, Leiter Rechnungswesen beim Bundesamt für Finanzen. Meichry hat sich während acht Jahren im Vorstand des FMO engagiert, davon vier Jahre als Präsident.

30-jähriges Jubiläum

Seit 30 Jahren setzt sich der Verein Forum Migration Oberwallis für eine gute Integrationspolitik im Oberwallis ein. Bei der Umsetzung der kantonalen Integrationspolitik leistet das FMO in den Bereichen Sprachkursen, Übersetzungsdienste, juristische Beratung, diverse Integrationsprojekte, sowie die Durchführung des bekannten Fests der Kulturen in Visp, einen wichtigen Beitrag für die Wohnbevölkerung im Oberwallis.

