Viertes Forum Arbeit Wallis

Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Unterwallis organisierten am Mittwoch und Donnerstag das 4. Forum Arbeit Wallis. Sechszehn Walliser Unternehmen und ungefähr 50 Stellensuchende aus dem sozial-medizinischen Bereich nahmen an diesem innovativen Rekrutierungsverfahren in Form eines «Job-Datings» teil.

Das Forum Arbeit Wallis dehnte sich für seine vierte Ausgabe auf zwei aufeinanderfolgende Tage aus. Nach den Bereichen Verkauf und Administration wurde diesmal der sozial-medizinische Bereich berücksichtigt.

Das Forum Arbeit Wallis ist eine Gelegenheit für einen ersten Kontakt zwischen Arbeitgebern und Stellensuchenden. Jeder Stellensuchende nimmt an mehreren zwanzigminütigen Gesprächen in Form eines «Job-Datings» teil. An den beiden Veranstaltungstagen fanden insgesamt 102 Gespräche statt.

Das «Job-Dating» ist einfach und effizient und wird von den Akteuren des Arbeitsmarkts sehr geschätzt. Bei diesem Verfahren kann ein Maximum an Kandidaten in einem Minimum an Zeit zu einem Gespräch getroffen werden und die Arbeitgeber können jenen Kandidaten rekrutieren, der am besten dem gesuchten Profil entspricht.

Den Stellensuchenden ihrerseits bietet das Forum Arbeit Wallis die Möglichkeit, mehrere Rekrutierer an einem Ort zu treffen. Sie können ihre Kompetenzen direkt präsentieren, ihr Netzwerk erweitern und wichtige Rekrutierer auf dem Walliser Arbeitsmarkt treffen.

Für 2019 ist wieder eine Ausgabe des Forums in Planung. Der Tätigkeitsbereich ist noch nicht bestimmt.

pd/msu

11. Oktober 2018, 11:15

Artikel teilen