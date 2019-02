Frauen mit grossen Zielen

Theater | Die Proben für die Freilichtspiele Zermatt 2019 «MATTERHORN: NO LADIES PLEASE!» haben begonnen

Livia Anne Richard, Regisseurin, inszeniert für die Freilichtspiele Zermatt 2019 «MATTERHORN: NO LADIES PLEASE!» Foto: WB/ALAIN AMHERD

Es liegt noch viel Schnee auf 2600 Meter. Bis die Schneeschmelze auf Riffelberg eintritt und das erste Grün spriesst, werden noch viele Tage ins Land ziehen. Die Premiere der Freilichtspiele Zermatt 2019 «MATTERHORN: NO LADIES PLEASE!» vom 11. Juli 2019 liegt noch in weiter Ferne. Doch die Proben dazu haben bereits begonnen. 70 bis 90 Proben zu drei bis vier Stunden sind bis zur Premiere angesagt. Man rechne...

Seit vergangenem Donnerstag dient der Saal Ruden im Zermatterhof als Übungslokal. Die Regisseurin Livia Anne Richard probt hier mit den Darstellerinnen und Darstellern die 3. Auflage der Freilichtspiele Zermatt. «MATTERHORN: NO LADIES PLEASE!» feiert am 11. Juli 2019 auf Riffelberg Premiere. Bis zum ersten September stehen dann weitere 37 Aufführungen auf dem Programm.

Schaut man dem Team bei den Proben über die Schultern, wird schnell klar: Livia Anne Richard weiss was sie will. Sie ist hellwach. Ihr entgeht nichts. Weder die kleinste Geste noch eine veränderte Nuance der Stimmfarbe. Sieht sie Verbesserungspotenzial unterbricht sie das Spiel. Sie leitet an, lobt, korrigiert und gibt Anweisungen. Immer respektvoll motivierend. Hier der Blick besser zur Seite, dort ein paar Zentimeter näher zueinander und schon wirkt die Szene völlig anders. Die Protagonisten vertrauen ihr. Die Resultate der letzten zwei Freilichtspiele der vergangenen Jahre sprechen für sich.

Das Interview mit der Regisseurin Livia Anne Richard lesen Sie im «Walliser Boten» vom 27.02.2019.

Nathalie Benelli

27. Februar 2019, 08:00

