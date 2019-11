Fredy Huber folgt auf Herbert Volken

Der Staatsrat hat Fredy Huber zum Präfekten des Bezirks Goms ernannt. Roberto Imoberdorf ist der neue Vizepräfekt.

Der Staatsrat hat aufgrund der Demissionen des Präfekten und der Vizepräfektin des Bezirks Goms diese beiden Ämter neu besetzt. Er hat Fredy Huber zum neuen Präfekten und Roberto Imoberdorf zum neuen Vizepräfekten ernannt. Herbert Volken, Präfekt des Bezirks Goms und Ursula Zumoberhaus-Jost, Vizepräfektin des selben Bezirks, haben jeweils auf den 31. Dezember demissioniert.

Fredy Huber ist 64 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne. Er wohnt in Fiesch. Huber war Gemeinderat, Vizepräsident und Präsident in der Gemeinde Fiesch, Grossratssuppleant, Grossrat für den Bezirk Goms, Fraktionschef und Vizepräsident der CSPO. Bis 2016 war er Generalagent bei den Basler Versicherungen Oberwallis.

Roberto Imoberdorf ist 44 Jahre alt, ledig und in Geschinen wohnhaft. Er war vor der Fusion der Gemeinden Münster und Geschinen Gemeinderat in Geschinen und nach der Fusion Gemeinderat in Münster. Als Suppleant vertrat er den Bezirk Goms im Grossen Rat. Er ist Mitglied des Vorstands der CVP Goms. Imoberdorf ist Geschäftsführer der MKS mieten.kaufen.services.ag in Geschinen.

pd/ip

07. November 2019, 14:38

