Ab Freitag läuft wieder die Aktion «Wiehnächtu fer alli». Sie kommt Kindern aus finanziell schwächeren Familien zugute und lässt so manche Kinderaugen staunen und glänzen.

Die Weihnachtszeit ist für Familien in finanziell schwächeren Verhältnissen schwierig, da sie oft die Wünsche ihrer Kinder nicht oder nur schwer erfüllen können. In solchen Situationen will die Aktion «Wiehnächtu fer alli» helfen. Auch heuer. Die Aktion startet am Freitag. Die Wünsche hat die Stiftung Nachbar in Not mithilfe der Oberwalliser Gemeinden, Sozialämter und Institutionen zusammengetragen.

Wer die Aktion unterstützen und einen dieser Wünsche erfüllen möchte, kann auf dieser Liste auf «Wunsch erfüllen» klicken. Das Formular muss vollständig ausgefüllt und abgeschickt werden. Der Absender erhält eine Bestätigungs-Mail mit Informationen zum weiteren Vorgehen.

Die Geschenke kommen im rro-Studio in der Pomona in Visp zusammen und werden dann in der Zeit vor Weihnachten verteilt.

«Wiehnächtu fer alli» ist eine Aktion der Stiftung Nachbar in Not und Kiwanis. Sie wird vom «Walliser Boten» und von rro unterstützt.

22. November 2019, 09:14

