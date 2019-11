Lichtbogen erfasst Arbeiter

Polizei | Auf einer Baustelle in Sitten

Am Freitagvormittag verletzte sich ein 53-jähriger Walliser beim Verlegen von Stromkabeln auf einer Baustelle in Sitten. Er wurde hospitalisiert.

Auf einer Baustelle in Sitten verletzte sich am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Arbeiter beim Verlegen von Stromkabeln schwer. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei wurde der 53-jährige Walliser mit Wohnsitz in der Region aus bisher nicht geklärten Gründen von einem Lichtbogen erfasst.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Arbeiter ins Spital Sitten eingeliefert und später mit einem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne geflogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/ip

22. November 2019, 16:42

