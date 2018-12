Freizeitclub Lötschberg spendet 1000 Franken an Stiftung Zuckerpuppa

Der Freizeitclub Lötschberg hat am vergangenen Donnerstag eine Spende von 1000 Franken an die Stiftung Zuckerpuppa in Naters übergeben.

Seit zehn Jahren ist der Freizeitclub Lötschberg mit einem Stand am Natischer Adventsmärt präsent. Ein Teil der Einnahmen kommt dabei jeweils einer karikativen Stiftung zugute. Dieses Jahr wurden 1000 Franken an die Stiftung Zuckerpuppa in Naters übergeben.

«Wir finden es bewundernswert, wie die Stiftung sich in Sachen Ausbildung von Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen engagiert», so Roger Schmid, Vertreter des Freizeitclubs Lötschberg.

pd/map

