Glückliche Gesichter. 21 Kinder der von Adolf Ogi gegründeten Stiftung «Freude herrscht» erkundeten am vergangenen Wochenende die Destination Zermatt. Foto: zvg

Am vergangenen Wochenende wurde das 4. Aktiv-Weekend unter der Leitung von Oliver Summermatter, Projektleiter der Stiftung «Freude herrscht», in Zermatt durchgeführt. 21 Schulkinder aus der Gemeinde Münsingen wurden durch die Stiftung von Adolf Ogi eingeladen, zwei unvergessliche Tage in der Zermatter Bergwelt zu erleben.

Die von Adolf Ogi gegründete Stiftung «Freude herrscht» will Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistern. Sie hat zum Ziel, Lebensfreude, Leistungsfähigkeit, Durchhaltewillen, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft an kommende Generationen weiterzuvermitteln. Als gemeinnützige Stiftung werden Projekte und Organisationen des Kinder- und Jugendsports sowie Programme zur Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen unterstützt.

In diesem Jahr lud die Stiftung unter der Leitung von Oliver Summermatter eine Schulklasse aus der Gemeinde Münsingen zum Aktiv-Weekend nach Zermatt ein, um hier zwei abwechslungsreiche Tage im frisch verschneiten Dorf zu verbringen.

Vielseitiges Programm

Bei strahlendblauem und sonnigen Wetter stand am Samstag eine Schneewanderung im Gebiet Riffelberg auf dem Programm, welche ihrem Abschluss auf dem Gornergrat mit dem Nachtessen und anschliessender Besichtigung des Stellariums fand. Ein zusätzlicher Höhepunkt an diesem Abend war die Abend-Fakelwanderung von Findelbach nach Zermatt.

Am Sonntag haben die Herzen der Kinder mit der Besichtigung der AIR-Zermatt Basis nochmals höher geschlagen - für viele war es das erste Mal, dass sie einem Helikopter so nahe standen. Nach der Bahnfahrt auf die Sunnegga wurde am Nachmittag eine Schneewanderung mit Spiel und Spass über Findeln nach Zermatt durchgeführt.

Nach insgesamt 31 Wanderkilometern an zwei Tagen, unvergesslichen Momenten im Schnee und mit einem Rucksack mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus Zermatt haben die überglücklichen Kinder schliesslich die Heimreise angetreten.

pd/msu

17. Dezember 2018, 21:27

