Fully/Sitten: Zwei Personen wegen Fahrzeugdiebstahl verhaftet

Die Polizei konnte am frühen Montagmorgen in Sitten zwei Jugendliche festnehmen, die kurz zuvor in Fully ein Auto gestohlen hatten. (Symbolbild) Foto: WB/Alain Amherd

Am frühen Montagmorgen entwendeten Jugendliche in Fully einen Personenwagen. Die Kantonspolizei konnte das Fahrzeug in Sitten anhalten und zwei Personen verhaften.

Am Montag gegen 5 Uhr entwendeten Jugendliche vor einem Wohnhaus in Fully ein Fahrzeug. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung festhält, ermöglichte ein errichtetes Einsatzdispositiv die Lokalisierung dieses Fahrzeugs.

Der Fahrer widersetzte sich jedoch bei der Anhaltung den Anweisungen der Polizeibeamten und beging mehrere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz. Schliesslich konnten die Agenten das Fahrzeug gegen 6 Uhr in Sitten anhalten. Sie nahmen dabei einen 17-jährigen Genfer mit Wohnsitz im Kanton Genf und einen 16-jährigen Niederländer mit Wohnsitz im Wallis fest.

Das Jugendgericht hat eine Untersuchung eingeleitet.

wh

28. Oktober 2019, 15:01

