Die Oberwalliser Alpenpässe Furka, Grimsel und Nufenen werden am Freitagabend bis auf weiteres gesperrt.

Gemäss Walliser Strassenzustandsbericht sind die Strassen am Furka-, am Grimsel- sowie am Nufenenpass schneebedeckt. Deswegen werden die Gommer Alpenpässe am Freitagabend ab 18.00 Uhr bis auf weiteres gesperrt.

pd / pan

26. Oktober 2018, 11:46

Artikel teilen