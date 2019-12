Fussweg: Grünes Licht

Die Urversammlung von Gampel-Bratsch stimmte am Montagabend dem Betrag von 500'000 Franken für die Sanierung des Fusswegs Gampel zu. Auch das Budget wurde angenommen.





An der Urversammlung der Gemeinde Gampel-Bratsch präsentierten die Gemeindeverantwortlichen am Montagabend unter anderem das Budget 2020. Dieses sieht einen Cashflow von rund 1.7 Millionen Franken vor. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf über 2.1 Millionen Franken. Fast die Hälfte davon kommt der Sanierung des Regionalschulhauses Gampel zugute. Das Budget wurde einstimmig angenommen.Schliesslich mussten die Anwesenden noch über den Ausgaben- und Kreditbeschluss für den Fussweg Gampel in der Höhe von 500'000 Franken befinden. Auch hier gab es einstimmig grünes Licht. zy

02. Dezember 2019, 22:20

