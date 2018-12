Auszeichnung für Biotop-Garten in Châteauneuf

Auszeichnung. Der in diesem Jahr neu lancierte «Garten- und Landschaftspreis Wallis» geht an den neuen Biotop-Garten hinter der Primarschule Châteauneuf. (Symbolbild) Foto:

Der Garten- und Landschaftspreis Wallis 2018 geht an das das Amt für Pärke und Spazierwege der Stadt Sitten für den Biotop-Garten hinter der Primarschule Châteauneuf. Der vom Verband JardinSuisse-Valais zusammen mit dem Staat Wallis alle zwei Jahre organisierte Wettbewerb verfolgt das Ziel, die Öffentlichkeit und Politik für qualitativ hochwertige und nachhaltige Umgebungsarbeiten zu sensibilisieren.

Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, hat die Jury unter dem Präsidium des Kantonsarchitekten Philippe Venetz den Garten- und Landschaftspreis Wallis 2018 an das Projekt «Ecole primaire de Châteauneuf – Sion» vergeben, welches vom Amt für Pärke und Spazierwege der Stadt Sitten eingereicht wurde. Das zentrale Element dieses Projekts ist ein Biotop, das Natur und Stadt einander näherbringt und es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, die lokale Fauna und Flora zu beobachten.

Weitere drei Projekte erhielten einen Nebenpreis, nämlich das Blumenkonzept der Gemeinde Visp, «Jardin d’inspiration médiévale de Briey» von Isabelle und Aldo Régis Main und Gilles Auclaire sowie «Belvédères sur la frontière» der beiden gleichnamigen französisch-schweizerischen Nachbargemeinden St-Gingolph.

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Frühjahrsausstellung 180°, die vom 2. bis 5. Mai 2019 im CERM in Martinach stattfindet.

Der dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführte Wettbewerb «Garten- und Landschaftspreis Wallis» mit einem Preisgeld von insgesamt 10’000 Franken will den Blick für den öffentlichen Raum schulen, die Nachhaltigkeit fördern und die Berufe in den Bereichen Landschaftsarchitektur, Aussenbereichsgestaltung und Grünanlagen in den Vordergrund stellen. Er wird künftig alle zwei Jahre stattfinden.

pd/msu

19. Dezember 2018, 11:31

Artikel teilen