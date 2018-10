Sieg für Restaurant Buljes in Leukerbad

Zum 15. Mal ist am Dienstagabend der Schweizer Publikumspreis «Best of Swiss Gastro» verliehen worden. An der Award Night durften acht Kategoriensieger das begehrte hölzerne Kreuz entgegennehmen.

Die Fachjury hat insgesamt 114 Schweizer Lokale ausgezeichnet, die mit einem innovativen und überzeugenden Konzept aufwarten. Während drei Monaten haben sich die Restaurants, Bars, Take-Aways und Cafés dann dem Urteil des Publikums gestellt. Zehntausende Bewertungen wurden online abgegeben und haben zusammen mit der Note der Fachjury die Gesamtwertung ergeben.

In der Kategorie «Activity» holte sich das Restaurant Buljes Leukerbad den Sieg. Die Betreiber Alfred und Carmen Loretan zeigen sich zufrieden: «Es ist fantastisch und die grösste Belohnung unserer Arbeit.» In der selben Kategorie auf Platz zwei ist mit dem Bergrestaurant Hannigalp Grächen ebenfalls ein Oberwalliser Betrieb.

«Best of Swiss Gastro» ist der einzige Gastronomie-Publikumspreis der Schweiz. Jährlich werden die besten Gastronomiebetriebe in acht Kategorien ausgezeichnet: Fine Dining (Gourmet), Classic (Traditionell), International (Landestypisch), On the Move (Take-Away & Selbstbedienung), Coffee (Café & Teestuben), Activity (Freizeit & Sport), Trend (Innovation) und Bar&Lounge (Nightlife).

pd/map

17. Oktober 2018, 16:56

Artikel teilen