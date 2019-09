«Gelbe» reagieren auf Pfisters Wahlempfehlung

Als Gastredner rief Gerhard Pfister neulich die Basis der CVPO auf, Nachschreibungen auf der «schwarzen» Liste zu unterlassen – auch keine Kandidaten der CSPO. Jetzt antworten die «Gelben».

Artikel zum Thema Keine Geschenke für die «Gelben»

Am vergangenen Mittwoch machte Gerhard Pfister, Präsident der CVP Schweiz, der Basis der CVPO deutlich, «saubere» Listen einzuwerfen und das Nachschreiben von Kandidaten anderer Parteien – auch jener der CSPO – zu unterlassen.

In einem Schreiben reagieren nun die Vertreter der CSP-­Bezirksparteien Leuk und Westlich Raron und rufen Pfister in Erinnerung, dass auch die gewählten «Gelben» in der CVP-Fraktion in Bundesbern sitzen. Pfisters Wahlempfehlung sei deshalb «ungeschickt».

Zudem spreche man sich bei den Ständeratswahlen parteiintern für das CVPO-Duo Beat Rieder und Marianne Maret aus. «Die CSPO folgt den ­C-Vorturnern nicht und wird sich, trotz gegenteiliger Aufforderung Pfisters, christlich verhalten und die C-Ständeräte unterstützen.»

Die Nachsichtigkeit der «Gelben» ist freilich nicht ohne Hintergedanken: Irgendwann sind auch sie wieder dran beim Turnus für den Ständerat. Und dann werden sie auf die gegenseitige Unterstützung genauso angewiesen sein wie jetzt die CVPO.

David Biner

09. September 2019, 06:00

Artikel teilen