Gelungener Rettertag

Impressionen vom Rettertag in Visp. Foto: WB/Alain Amherd

Das dreiköpfige OK: Tobias Meyre, Daniel Bürki und Wendelin Zuber (von links). Foto: WB/Alain Amherd

Gleich 21 Organisationen präsentierten sich am Samstag rund um den Visper Bahnhofplatz und am Brückenweg zum Rettertag. Um sich dem Publikum vorzustellen und sich einander näherzubringen.

Der Publikumsaufmarsch war besonders am Nachmittag gross. Das schöne Wetter lud zum Flanieren ein und so konnten die Passanten während des Wochenendeinkaufs gleich noch Wissenswertes erfahren: über Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz und Ambulanz.

Der Rettertag unter OK-Präsident Wendelin Zuber hatte das Motto Notruf gewählt, um sich der Bevölkerung zu zeigen. Rund 200 Personen halfen bei den verschiedenen Organisationen mit. Zuber resümierte: «Wir sind sehr zufrieden, haben unsere Hauptziele erreicht.» Er gab an, dass gar doppelt soviele Interessierte das Wesen der Rettungsorganisationen kennenlernen wollten.

Das Programm bot mehrere interessante Schwerpunkte. So gewährte die Polizei bereits um 11.00 Uhr einen Einblick, wie sie bei einem Banküberfall vorgeht und die Täter stellt. Kurz vor Mittag gab es eine Demo mit Rettungshunden. Am früheren Nachmittag zeigte die Rettungsorganisation, wie im Notfall bei einem Herzpatienten vorzugehen ist. Als grossen Abschluss gabs eine halbstündige Übung in der Vispa. Ein Lenker hatte die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, vier Insassen waren verletzt und mussten geborgen werden.

Lesen Sie ein Interview mit Daniel Bürki, Chef Gemeindepolizei Visp, und mehr zum Rettungstag im WB vom Montag, 15. April.

13. April 2019, 16:30

