Gemeindemitarbeiter tödlich verunfallt

Am Freitagmorgen ereignete sich in Torgon ein Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Walliser verlor dabei sein Leben.

Das Fahrzeug eines 64-jährigen Gemeindemitarbeiters wurde am Freitagnachmittag rund 40 Meter unterhalb einer Strasse bei Torgon gefunden. Der Mann hatte am Vormittag in der Umgebung des Fundortes gearbeitet. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen Wallisers, mit Wohnsitz in der Region.

sr

25. Oktober 2019, 20:12

