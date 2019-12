Salzmann-Briand neue Gemeinderätin in Naters

Charlotte Salzmann-Briand ist vom Gemeinderat von Naters zur neuen Gemeinderätin ernannt worden. Sie erbt den frei werdenden Sitz von Philipp Matthias Bregy.

Wie die Gemeinde Naters in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, hat der Natischer Gemeinderat an der letzten Ratssitzung vom 10. Dezember 2019 in Anwendung des Gesetzes über die politischen Rechte Charlotte Salzmann-Briand als erste nicht gewählte Kandidatin auf der CVP-Liste anlässlich der letzten Gemeinderatswahlen als gewählte Gemeinderätin ernannt. Salzmann-Briand hat sich bereit erklärt, die Nachfolge von Nationalrat Philipp Matthias Bregy im Gemeinderat von Naters anzutreten.

Nachdem sich die amtierenden Ratsmitglieder an der Gemeinderatssitzung vom 10. Dezember 2019 dafür ausgesprochen haben, in der laufenden Legislaturperiode auf einen Ressortwechsel zu verzichten, wird Charlotte Salzmann-Briand die Amtsgeschäfte des Ressorts Bevölkerungsschutz und Verkehr übernehmen und leiten.

