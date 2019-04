Gemeinderat von Ausserberg mit CVP-Mann Pascal Schmid komplett

Gemeinderat Ausserberg. CVP-Mann Pascal Schmid tritt die Nachfolge von Ueli Lauber an. Foto: zvg

Nach der Verzichtserklärung der CSP Ausserberg im Januar 2019 wurde das Amt des fünften Gemeinderatmitglieds von Ausserberg auch für die anderen Parteien verfügbar. Die Frist für die Listenhinterlegung endete am heutigen Dienstag um 12:00 Uhr. Eine Liste wurde hinterlegt. CVP-Mann Pascal Schmid zieht in den Gemeinderat ein.

Wie die Gemeindekanzlei bestätigt, wurde an diesem Montag eine Liste der CVP hinterlegt. Neu besetzt im fünfköpfigen Rat also die CSP zwei und die CVP drei Sitze. Der Gemeinderat ist mit dem CVP-Mann Pascal Schmid nun also komplett.

Das neue Gemeinderatsmitglied sei kein Unbekannter in der Region, schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Als Inhaber der Firma Schmid Haustechnik AG habe er sich im Oberwallis einen Namen gemacht.

Schmid wird bis zum Ende der Legislatur die Ressorts des demissionierten Ueli Lauber übernehmen.

02. April 2019, 14:05

Artikel teilen