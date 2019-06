Erneut keine Dividendenausschüttung

Rhonewerke AG

Die Rhonewerke AG ist eine Partnergesellschaft der FMV SA (70 Prozent) und der EnAlpin AG (30 Prozent). Beide Partner übernehmen gemäss ihrem Anteil am Aktienkapital sowohl die verfügbare Energie als auch die Jahreskosten. Die Gesellschaft betreibt eigene Wasserkraftwerke in Ernen/Binn und Mörel. Neben den eigenen Kraftwerken besitzt die Rhonewerke AG auch Beteiligungen an der Kraftwerk Aegina AG (50 Prozent), an der Kraftwerk Lötschen AG (50 Prozent) und an der Kraftwerke Gougra AG (27,5 Prozent).