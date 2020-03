Michael Imhof neu an der Spitze der Kraftwerk Aegina AG

Die Kraftwerk Aegina AG schloss am 10. März 2020 mit der ordentlichen Generalversammlung in der Konzessionsgemeinde Obergoms das Geschäftsjahr 2018/2019 ab. Gesamthaft betrug die Energieproduktion in der Berichtsperiode 181,9 GWh, also acht Prozent mehr als im Vorjahr, jedoch 4,8 Prozent weniger als im Mittel.

Diese unterdurchschnittlichen Energieerzeugung führen die Verantwortlichen gemäss Mitteilung auf für die Stromproduktion «eher ungünstige» hydrologischen Voraussetzungen zurück. Dazu beigetragen hätten tiefe Temperaturen im Frühling, geringe Niederschlagsmengen und Trockenheit im Jahresverlauf.

Die Speicherenergieproduktion vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019 in der Zentrale Altstafel betrug 23,5 GWh oder 22,4 Prozent mehr als im Vorjahr und 2,5 Prozent mehr als im Mittel. Die Speicherenergieproduktion in den Maggia Kraftwerken betrug 103,5 GWh (+25,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 1,6 Prozent zum Mittel). Die Laufenergieproduktion auf Tessiner Seite lag bei 54,9 GWh und liegt 17,3 Prozent unter dem Vorjahr und 17,1 Prozent unter dem Mittel.

Gesamthaft betrug die Energieproduktion in der Berichtsperiode 181,9 GWh, also 8 Prozent mehr als im Vorjahr, jedoch 4,8 Prozent weniger als im Mittel. Der Anteil der verfügbaren Winterenergie (Oktober 2018 bis März 2019) an der gesamten verfügbaren Energieproduktion der Gesellschaft erreichte 48,7 Prozent (Vorjahr 44,2 Prozent).

Die Kraftwerk Aegina AG zahlte im Berichtsjahr 2018/2019 rund 2,9 Millionen Franken als Wasserrechtsabgaben an die öffentliche Hand. Die Steuern an Bund, Kanton und Gemeinden betragen circa 552'000 Franken.

Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates

Präsident Paul Michellod und Vizepräsident Rolf W. Mathis gaben auf die Generalversammlung 2020 ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Kraftwerk Aegina AG bekannt. Als Nachfolger wählten die Aktionäre bis zur Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr 2020/2021 Michael Imhof, Leiter Energiebewirtschaftung und Vertrieb/Direktionsmitglied bei der FMV, und Jörg Huwyler, Leiter Division Hydroenergie & Biomasse Axpo Power AG. In der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates wurden Michael Imhof zum neuen Präsidenten und Jörg Huwyler zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Die Kraftwerk Aegina AG produziert auf Walliser Seite in der Zentrale Altstafel Strom aus im Griessee gespeichertem Wasser. Das in Altstafel turbinierte Wasser wird zusammen mit den gefassten Zuflüssen des Längtal- und des Griesbaches in die Anlagen der Maggia Kraftwerke AG im Tessin übergeleitet und verarbeitet.

pd/tma

11. März 2020, 16:54

