Generalversammlung Diabetes Oberwallis verschoben

Die Generalversammlung von Diabetes Oberwallis am Donnerstag findet nicht statt. Das neue Datum wird noch bekannt gegeben. Foto: mengis media/Alain Amherd

Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich Coronavirus findet die Generalversammlung Diabetes Oberwallis am Donnerstag nicht statt. Das neue Datum wird noch bekannt gegeben.

Wie Diabetes Oberwallis in einer Mitteilung schreibt, findet die am Donnerstag geplante Generalversammlung nicht statt. Der Grund der Verschiebung liegt in der aktuellen Coronavirus-Entwicklung. Das neue Datum der Generalversammlung wird noch bekannt gegeben. Die Mitglieder werden eine neue schriftliche Einladung erhalten.

pd/wh

10. März 2020, 10:14

