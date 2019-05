GastroValais will den Nachwuchs für die Branche begeistern

Gestern trafen sich die Mitglieder von GastroValais zur Generalversammlung in Leukerbad. Die Imagepflege ist ein Feld, auf dem man sich noch verbessern will, auch gegenüber dem Nachwuchs.

Das Jahr 2018 habe viele Herausforderungen mit sich gebracht, sagte GastroValais Präsident, André Roduit. «Zu Jahresbeginn waren alle Augen auf die Bewerbung von ‘Sitten 2026’ gerichtet. Diese wurde von unserem Vorstand unterstützt, aber leider vom Volk abgelehnt.» Die Führung bedauert diesen Entscheid: «Diese Ablehnung hat uns der grossartigen Möglichkeit beraubt, unsere Branche positiv hervorzuheben.» Deshalb habe man beschlossen, den Verband bei den Mitgliedern, in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik ins richtige Licht zu rücken.»

«Wir sind daran, die Wahrnehmung nach aussen zu verbessern, deshalb wollen wir aktiv den Nachwuchs fördern», präzisiert Heinrich Lauwiner, Vizepräsident GastroValais, einen Aspekt dieses Vorhabens. So sei man neuerdings als Preisstifter bei den Diplomübergaben dabei, um verdiente Lernende zu ehren.

Imagepflege an den OS

Um die Attraktivität der Branche zu steigern, setzen die Verantwortlichen aber auch schon früher an: «Wir versuchen den Jugendlichen auf OS-Stufe die einzelnen Berufe näherzubringen. Hierfür arbeiten wir mit der Berufsschule zusammen.» Lauwiner war dazu einen Tag lang an der OS in Visp unterwegs. In Brig wurden die Schüler von Berufsschullehrern der Bereiche Küche und Service informiert. «An diesem Tag besuchte ich sechs Klassen der ersten OS», so Lauwiner. Von den Reaktionen der Schüler sei er positiv überrascht gewesen: «Es hat Spass gemacht, denn die Jugendlichen waren sehr interessiert.»

tma

02. Mai 2019, 19:24

