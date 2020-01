Gerold Baudinot neu im Gemeinderat in Saas-Almagell

Gemeinden | Stefan Andenmatten per 15. Dezember zurückgetreten

Gerold Baudinot nimmt neu im Gemeinderat von Saas-Almagell Einsitz. Er rückt für den zurückgetretenen Stefan Andenmatten nach.

Nach der Genehmigung des Gesuchs von Stefan Andenmatten per 15. Dezember 2019 aus dem Gemeinderat von Saas-Almagell auszutreten, hat die CSP-Ortspartei innerhalb der vorgegebenen Frist Gerold Baudinot zur Besetzung des vakanten Sitzes im Gemeinderat bestimmt. Baudinot gilt gemäss Mitteilungsblatt der Gemeinde Saas-Almagell als in stiller Wahl gewählt und wird per sofort für die Amtsperiode 2017 bis 2020 im Gemeinderat Einsitz nehmen.

16. Januar 2020, 11:07

