Oberwalliser zum Dienstchef ernannt

Der neue Chef der Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft heisst Philipp Gerold. Er tritt seine Stelle Ende 2019 an.

Der Walliser Staatsrat hat Philipp Gerold, Ingenieur Wald im Kreis Oberwallis, zum neuen Chef der Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft (DWFL) im Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU) ernannt, wie der Kanton in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Er tritt die Nachfolge von Olivier Guex an, der sein Amt per Ende Dezember 2019 abgeben wird.

Philipp Gerold, geboren und wohnhaft in der Gemeinde Brig-Glis, 46 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier Kinder, machte seinen Abschluss als Forstingenieur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich im Jahre 1998.

Nach fünfjähriger Anstellung bei einem Ingenieurbüro im Oberwallis nahm er 2003 seine Tätigkeit für den Staat Wallis auf, als Chef der damaligen Sektion Walderhaltung in Sitten. 2011 wird er Forstingenieur für den Kreis Oberwallis, dessen Koordination er 2017 übernimmt. Seit 2015 ist er auch Verantwortlicher für das Qualitätsmanagement der DWFL.

29. Mai 2019, 14:10

Artikel teilen