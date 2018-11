Geschenk als kleine Aufmerksamkeit

OBERWALLIS | Die Bauern Vereinigung Oberwallis und das Landwirtschaftszentrum Visp verschenkten Käseviertel an vier Pflegeheime.

Anlässlich des 1. Alp und Berg Produktemarktes im Oberwallis vom 20. Oktober 2018 wurde am Landwirtschaftszentrum Visp eine Käseprämierung durchgeführt. Bei der Käsedegustation wird jeweils nur eine kleine Menge an Käse gebraucht. Die unversehrten Käseviertel wurden durch das Küchenteam im Landwirtschaftszentrum Visp fachgerecht gelagert und vakuumiert.



Damit auch die Bewohner von Pflege- und Wohnheimen, in den Genuss von verschiedenen Käsen aus dem Oberwallis kommen, wurde von der Bauern Vereinigung Oberwallis und dem Landwirtschaftszentrum Visp die unversehrten Käseviertel an vier Pflegeheime verschenkt. Dies waren in diesem Jahr das Martinsheim in Visp, das Alters- und Pflegeheim Englischgruss in Brig-Glis, das Alters- und Pflegeheim Santa Rita in Ried-Brig und das Seniorenzentrum in Naters.

Die Bewohner sowie die Heimleitungen freuten sich über das nicht alltägliche Geschenk.

pd / rwy

29. November 2018, 10:40

