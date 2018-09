Geselligkeit und Politik am Unia-Familienfest

Fest | Stattliche Delegation will an Demo in Bern teilnehmen

Rund 150 Mitglieder mit ihren Angehörigen sind am Sonntag der Einladung der Gewerkschaft Unia zum traditionellen «Familifäscht» in die Mehrzweckhalle Stapfen in Naters gefolgt.

Serviert wurden Spezialitäten aus dem Balkan, welche auf Platz zubereitet wurden. Untermalt wurde das Fest von den Liedermachern Igor and Friend mit Arbeiterliedern aus allen Ländern der Welt. Die Kinder genossen das vielfältige Angebot von Spielen sowie das Kindermalen.

Der kollegiale Austausch unter den Gewerkschaftern stand im Vordergrund des Familienanlasses. Trotzdem nahm Sektionssekretär German Eyer die Gelegenheit wahr, auf die aktuell laufende Petition im Ausbaugewerbe hinzuweisen. Damit wird verlangt, dass es in diesem Herbst im Westschweizer Ausbaugerbe endlich zu einer spürbaren Lohnerhöhung kommt. Zudem wies Eyer auf die nationale Demonstration vom kommenden Samstag in Bern hin, an welcher die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau gefordert wird.

Die Reaktionen aus der Festgemeinschaft zeigten, dass die Gewerkschaft Unia Oberwallis mit einer stattlichen Delegation an der Demo in Bern teilnehmen wird.

pd/map

18. September 2018, 09:55

