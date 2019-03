Gesteinsbrocken stürzt auf Strasse bei Birgisch

Der Stein hat eine Holzpalisade durchbrochen und landete in der Folge auf der Strasse. Foto: Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVF)

Im Gebiet Birchegga kam am Freitag auf der Strasse nach Birgisch ein grösserer Gesteinsbrocken zu liegen. Foto: Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVF)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag löste sich in einem Hang oberhalb der Strasse nach Birgisch ein rund 1,5 Kubikmeter grosser Gesteinsbrocken, der im Gebiet Birchegga auf den Verkehrsweg stürzte. Demnächst sollen im Gebiet Sicherungsmassnahmen vorgenommen werden.

Der Stein habe sich wohl aufgrund der ergiebigen Niederschläge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag allmählich gelockert und sei schliesslich auf die Strasse gestürzt, erklärt der für die Region zuständige Strassenmeister Urs Wyer auf Anfrage. Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuge seien durch den Vorfall nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, jedoch wurde hat der Gesteinsblock eine Schutzwand durchbrochen und diese zerstört.

Am Freitagmorgen wurde umgehend veranlasst, den Verkehrsweg zu räumen. Da der Stein am äusseren Strassenrand zum Stillstand kam, ist es zu keinen Verkehrsbehinderungen gekommen. «Da nach Abklärungen durch einen Geologen vor Ort kein Risiko weiterer Gesteinsabrücke bestand, musste die Strasse nicht gesperrt werden.»

Sicherungsarbeiten entlang der Böschung

Dass im Bereich der Böschung oberhalb der Strasse nach Birgisch gelegentlich Steine in Bewegung geraten, ist gemäss Wyer bekannt. Deshalb wurden bereits vor Jahren entlang der Strasse zahlreiche Holzpalisaden montiert, die verhindern sollen, dass das Gestein auf den Verkehrsweg stürzt. «Die Palisaden sind jedoch in die Jahre gekommen und sollen nun erneuert und verstärkt werden», gibt Wyer an. Zudem sei vorgesehen, den Hang mittels Steinschlagnetzen zusätzlich zu sichern.

Die Arbeiten zur Hangsicherung sollen gemäss Wyer demnächst in Angriff genommen werden. Wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen, möglicherweise bereits in der kommenden Woche.

pan

17. März 2019, 10:15

Artikel teilen