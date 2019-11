Gestrandete LKW-Chauffeure in Raron und Gamsen brauchen Geduld

Geduldsprobe. Auf der Zollanlage in Gamsen warten derzeit zahlreiche LKW-Chauffeure auf die Weiterfahrt via Simplonpass in Richtung Italien. Foto: Walliser Bote

Ist der Simplonpass für Sattelschlepper und Anhängerzüge gesperrt, reiht sich in den Warteräumen von Raron und Gamsen Fahrzeug an Fahrzeug. Der «WB» mischte sich unter die Fahrer.

Für zahlreiche international tätige LKW-Chauffeure ist in diesen Tagen Geduld gefragt. Noch immer ist die Fahrt über den Simplonpass in Richtung Italien nicht möglich. Verhinderten zunächst schneebedeckte Strassen die Überquerung ist es seit Anfang dieser Woche die akute Lawinengefahr auf der italienischen Seite des Passes.

Die Folge: In den Warteräumen von Raron und Gamsen reiht sich Fahrzeug an Fahrzeug. Der «Walliser Bote» mischte sich unter die Fahrer. «Wir warten hier bereits seit fünf Tagen auf die Weiterfahrt», erklärte etwa ein ungarischer Chauffeur am Dienstag in Raron.

Ähnlich tönte es im Warteraum in Gamsen. Die 46 Parkfelder sind beinahe komplett besetzt. Die Warterei nimmt man teils aber auch gelassen. Ergün Dogan, Lastwagenfahrer aus Österreich, sagte: «Bist du auf der Strasse unterwegs musst du mit allem Möglichen rechnen.» Das Motto laute 'Abwarten und Kaffee trinken'.

26. November 2019, 19:00

