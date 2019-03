Volles Rohr in Turtmann

Fastnacht | Der Umzug am «Gigelimäntag» in Turtmann war nass. Aber auch laut und schrill

Für die Turtmänner ist der «Gigelimäntag» der grosse Höhepunkt der Fastnacht. Am Umzug gestern Nachmittag fuhren Panzer, Postautos und die Titanic durch die Gassen. Insgesamt waren 37 Gruppen auf den Strassen unterwegs.

Artikel zum Thema Drei Tage Ausnahmezustand

«In däm Wättär gehnt nur d värrucktu Noola uf d Schtrass», sagt eine ältere Frau kurz bevor der Umzug beginnt. Alles ist angerichtet für einen grossen Umzug. Aber der Wind bläst durch die Gassen und der Regen fällt in grossen Tropfen vom Himmel. Bald ist aber klar: In Turtmann hat es viele Verrückte.

Verrückte fahren auf Panzern durch die Gassen, schiessen Konfetti in die Luft. Oben auf dem Gefährt steht ein Soldat und eine Anzugträgerin mit Viola Amherd Maske. Zwischen den zahlreichen Umzugswagen spielen die Guggenmusiken laut auf. Und bringen die zahlreichen Zuschauer am Strassenrand in Feierlaune. Insgesamt ziehen in rund 90 Minuten 37 Gruppen durch die Turtmänner Strassen, davon 15 Guggenmusiken und fünf Unterwalliser Umzugswagen. Ein beeindruckendes Spektakel.

mgo

05. März 2019, 12:15

Artikel teilen