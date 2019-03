Giuliana Foken und Gilbert Truffer nominiert

Am Donnerstag nominierte die Visper SP-Sektion anlässlich der Nominationsversammlung im Jazz-Chälli in Visp Giuliana Foken und Gilbert Truffer als Kandidaten für die anstehenden Nationalratswahlen. Die definitive Hauptliste der SP Oberwallis wird anlässlich des SPO-Kongresses am 12. April bestimmt.

Die 27-jährige Giuliana Foken, kandidierte bereits bei den Verfassungsratswahlen für die Liste «Zukunft Wallis» und hat dort gemäss Mitteilung der SP Visp, ein «sehr gutes Resultat» erreicht. Die gebürtige Ausserbergerin mit Wohnsitz in Visp studiert Tanz-, Theater- und Musikwissenschaft sowie Rechtswissenschaften an der Universität Bern. Foken engagiere sei Teil der jungen Klima-Generation und vertrete die Anliegen der Jugend sowie jene der Frauen auf der Liste der SPO.

SPO-Präsident und Grossrat Gilbert Truffer ist ein erfahrener und engagierter Politiker in der Oberwalliser Politlandschaft. Im Grossen Rat, so heisst es weiter, gehöre der aus Grächen stammende Baumeister zu den Tenören der Walliser Linken.

Die Linke werde weiter mit einer JUSO-Liste antreten, deren Kandidaten sollen im Frühsommer 2019 ernannt werden.

29. März 2019, 09:23

