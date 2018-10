Mediale Präsenz. Das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie bietet ab 2019 für Frauen zwei Weiterbildungen an, die das Auftreten in der Öffentlichkeit thematisieren. Foto: Walliser Bote

Mit der Wahl des Verfassungsrats am kommenden 25. November und im Hinblick auf den nächsten Wahlzyklus lanciert das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) Weiterbildungen für Frauen, die sich vermehrt in der Öffentlichkeit oder in der Politik engagieren möchten.

Bei einem öffentlichen oder politischen Amt spielten die Medien und der Umgang mit selben eine bedeutsame Rolle, schreibt das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) in einer Mitteilung. Die Medienpräsenz, das strategische Vorgehen wie auch das öffentliche Auftreten könnten geübt werden.

Aus diesem Grund bietet das KAGF Frauen, die ihren Platz in der Öffentlichkeit oder in der Politik einnehmen möchten, zwei Weiterbildungen an: eine zum Umgang mit den Medien und Reden in der Öffentlichkeit mit Romaine Jean, Medienfrau sowie Spezialistin für politische Fragen, und die andere zum Thema Machtspiele und strategische Herausforderungen mit Sibyl Schädeli, Coach.

Die Weiterbildungen finden gemäss Mitteilung ab Anfang 2019 im Oberwallis sowie im Mittel- und Unterwallis statt. Interessentinnen können sich auf der Webseite des KAGF (www.gleichstellung-familie) anmelden.

Wie das KAGF betont, beträgt der Frauenanteil in der Walliser Politik derzeit weniger als 20 Prozent: 19,2 Prozent im Parlament, 19,6 Prozent in den Gemeinden. «Eine einzige Frau sitzt in der Walliser Regierung, zwei Frauen für sieben Sitze im Nationalrat, keine einzige Frau im Ständerat», hält das KAGF abschliessend fest.

