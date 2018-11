Eine Reise in die Welt der Spielsucht

«Tous joueurs» heisst ein neuer Stand des Interkantonalen Programms zur Prävention der Glücksspielsucht, um die 5500 Betroffenen im Wallis für das Thema zu sensibilisieren.

Die Westschweizer Kantone, die sich im Rahmen des Interkantonalen Programms zur Prävention der Glücksspielsucht zusammengeschlossen haben, mobilisieren sich, um die Bevölkerung zu sensibilisieren, und präsentieren ihren neuen Stand «Tous joueurs». Der Startschuss für das Pionierprojekt fiel zum Frühjahrsende 2018, seitdem zieht der Stand durch die Westschweiz. Am 10. und 11. November kommt er im Rahmen der Veranstaltung «La Cité des jeux», die im CERM in Martinach stattfindet, ins Wallis.

Mit dem Stand sollen potenzielle Spieler, vor allem Jugendliche und ihre Angehörigen, besser erreicht werden. Der kreisförmige Pavillon ist in fünf Themenbereiche unterteilt, in denen lehrreiche Aktivitäten, Videoanimationen und ein Augmented-Reality-Erlebnis angeboten werden. «Tous joueurs» lädt die Besucher ein, sich in einen Spieler hineinzuversetzen und über die Auswirkungen des Konsums von Glück- und Geldspielen nachzudenken. Er bietet eine einmalige sensorische und intellektuelle Erfahrung.

Ein weiteres wichtiges Ziel dieses von Gesundheitsförderung Wallis und Sucht Wallis präsentierten Tools ist die Förderung der App und der Webseite zur Selbstkontrolle «Jeu-contrôle», die vom Universitätsspital Genf (HUG) und dem Interkantonalen Programm zur Prävention der Glücksspielsucht entwickelt wurden.

pd/map

10. November 2018, 14:33

Artikel teilen