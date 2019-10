Bürli-Schiirli Hofbeiz erhält den «Goldenen Caesar»

Die Bürli Schiirli Hofbeiz in Oberwald erhält den «Goldenen Caesar» 2019 ausgezeichnet. Foto: zvg

Die Bürli Schiirli Hofbeiz in Oberwald erhält den «Goldenen Caesar» 2019 ausgezeichnet. Foto: Walliser Bote

Der «Goldene Caesar» 2019 wird an die Bürli Schiirli Hofbeiz in Oberwald verliehen. Nach Forst Goms im vergangenen wird damit in diesem Jahr ein Betrieb ausgezeichnet, der weit mehr ist als eine gewöhnliche Beiz.

Mit der Bürli-Schiirli Hofbeiz haben Carmen und Egon Hischier-Mutter im umgebauten Strohlager ihres Landwirtschaftsbetriebs ein aussergewöhnliches Konzept realisiert. Wer hier einkehrt, erfreut weit mehr als seinen Gaumen. In der Hofbeiz verschmelzen Kulinarik, Musik, Literatur und Theater zu einem grossen Ganzen. Damit wird die Hofbeiz zu einem Ort des Verweilens – und erinnert an Gaststätten früherer Epochen, wo gelacht, gegessen, sich rege ausgetauscht oder auch nur stumm genossen wird.

Die Produkte stammen vom eigenen Landwirtschaftsbetrieb und aus der Region. Regionalität wird bei den Hischiers grossgeschrieben.

Der erfolgreiche Betrieb wurde nun am Samstagmittag mit dem «Goldenen Caesar» 2019 ausgezeichnet. Seit 2008 wird dieser mit 10'000 Franken dotierte Preis von einer 12-köpfigen Jury als Motivation und Ermutigung für kreative und innovative unternehmerische Leistungen im Goms vergeben. Namensgeber ist der grosse Hotelier Cäsar Ritz (1850 bis 1918) aus Niederwald. Die Preisstifter sind Dr. Franz Mattig und Claudia Mattig, die von der Bettmeralp stammen.

12. Oktober 2019, 15:27

