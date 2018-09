Gommer Schreinerei wird 60

60 Jahre ist es her, seit Pius Perren in Fürgangen bei Bellwald seine eigene Schreinerei eröffnet hat. Heute sind es seine Kinder Reinhard und Raphaela, welche den Betrieb leiten. Am Samstag haben sie zu einem Tag der offenen Tür geladen.

«60 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit für einen kleinen Betrieb, wie wir es sind», fasst Raphaela Perren zusammen. Den Betrieb, der heute elf Mitarbeiter umfasst, hat sie gemeinsam mit ihrem Bruder im Jahr 1998 übernommen.

Den runden Geburtstag hat die Perren AG am Samstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Neben der Präsentation des Betriebes beinhaltete dieser auch «Schreiner-Duelle» und verschiedene Vorführungen.

Lesen Sie im Walliser Boten vom Montag, 24. September, wie sich Raphaela und Reinhard Perren zum Beruf des Schreiners und zum Wirtschaften in einer Randregion äussern.

pac

23. September 2018, 08:00

Artikel teilen