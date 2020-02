Am Freitagmorgen ist die Gornergratbahn entgleist. Weitere Informationen folgen. (Archivbild) Foto: Keystone

Am Freitagmorgen ist die Gornergratbahn entgleist. Verletze gibt es keine. Wieso, dass es zur Entgleisung kam, ist unklar.

Die Gornergratbahn ist am Freitagmorgen entgleist. Grund dafür war eine Entgleisung. «Der Zug ist bei einer Weicheneinfahrt knapp oberhalb von Riffelalp mit einer Achse aus dem Gleis gesprungen ist. Die Räder stehen jetzt leicht neben dem Gleis. Der Zug aber steht», beruhigt Mediensprecher der MGBahn Jan Bärwalde. Es gebe keine Verletzte. «Es bestand zu keinem Zeitpunkt ein grösseres Gefahrenpotential für die Gäste. Der Zug fährt an dieser Stelle ohnehin nur mit fünf Kilometern pro Stunde», so Bärwalde.

Wieso, dass es zur Entgleisung kam, sei nun Gegenstand von Untersuchungen. Möglich wäre, dass eine Weiche falsch gestellt gewesen sei. Gegen 13.30 Uhr konnte die Bahn den Betrieb wieder ohne Einschränkungen weiterführen.

sr

21. Februar 2020, 14:40

