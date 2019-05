Wetterglück für Biker

Freizeit | Die dritte Ausgabe der Goudron Bike Days zog zahlreiche Besucher an

Impressionen. Früh über sich, wer ein Biker sein will. Foto: 1815.ch

Impressionen. Am Samstag gehörte die Briger Altstadt wieder den Bikern ... Foto: 1815.ch

Und schon sind sie fast wieder vorbei: Die Goudron Bike Days hatten am Samstag grosses Wetterglück und punkteten mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Impressionen vom Samstag.

Hunderte Biker, Tausende Besucher und noch viel mehr PS: Die Goudron Bike Days in Brig sind in die dritte Runde gegangen. Wer selbst auf einer Maschine sass, genoss die Aufmerksamkeit während des Drive-Ins durch die Briger Altstadt, für Besucher und Interessierte gab es ein vielfältiges Rahmenprogramm.

So sorgte zum einen die Partyband FAB4 mit ihrem musikalischen Mix für abwechslungsreiche Unterhaltung auf der Bühne auf dem Briger Dorfplatz. Eine unglaublich unterhaltsame, da durchgeknallte Darbietung, boten die vier Rocker von «Les Bikers», die auf ihren Velos in Bike-Optik durch Brig fuhren und die Besucher an drei Standorten mit überraschenden Konzerten begeisterten.

Und natürlich durften auch die Trial-Shows nicht fehlen. Auf zwei Rädern mit oder ohne Motor zeigten die Fahrer unglaubliche Tricks und Showeinlagen auf dem Sebastiansplatz.

Dank wunderbarem Frühlingswetter konnten alle Programmpunkte plangemäss durchgeführt werden. Der Motorradsegnung könnte das Wetter morgen aber einen Strich durch die Rechnung machen. Ob die Segnung wie geplant auf dem Simplon stattfinden wird, werden die Organisatoren in den frühen Morgenstunden entscheiden.

Mehr zu den Goudron Bike Days 2019 lesen Sie im Walliser Bote vom Montag, 6. Mai 2019.

awo

04. Mai 2019, 21:25

