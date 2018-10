Grimselpass vorübergehend gesperrt

Aufgrund des Wetterumbruchs in der Nacht von Sonntag auf Montag ist im Obergoms der erste Schneefall in höheren Lagen registriert worden. Der Grimselpass musste am Montag bis auf weiteres gesperrt werden.

Der Grimselpass im Goms hat in der Nacht auf Montag den ersten Wintereinbruch erlebt. Gemäss Walliser Strassenzustandsbericht bleibt der Alpenpass im Goms aufgrund schneebedeckter Fahrbahn für jeglichen Verkehr bis auf weiteres gesperrt.

Da sich ab Dienstag jedoch wieder freundlicheres Wetter ankündigt, wird die Streckensperrung am Grimselpass aber wohl nur von kurzer Dauer sein. Von Mittwoch bis Samstag stellt sich dann schönes und zunehmend wärmeres Wetter ein.

Am Montag bleibt es indes stark bewölkt und es regnet häufig, am meisten zwischen Gemmi und Grimsel. Mit kräftigem Nordwind in der Höhe sinken im Laufe des Tages die Temperaturen, abends und nachts gibt es etwas Neuschnee im Lötschental und im Obergoms.

01. Oktober 2018, 10:38

