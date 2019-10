Grosse Polizeiaktion in Monthey

Das Kommando der Kantonspolizei ordnete eine koordinierte Polizeiaktion in der Stadt Monthey an. Die Gendarmerie und die Kriminalpolizei des Kreises III, die Drogenabteilung und die Spezialeinheit wurden am Abend des 22. Oktobers zu diesem Dienst aufgeboten.

Zweck der Aktion war gemäss Mitteilung die Fahndung nach ausgeschriebenen Personen, die Sicherstellung von Waren strafrechtlichen Ursprungs sowie die Ahndung von Übertretungen gegen das Bundesgesetz über Waffen und das Betäubungsmittelgesetz. Strassenkontrollen seien in Zusammenarbeit mit dem Grenzwachtkorps, der Stadtpolizei von Monthey und der französischen Nationalgendarmerie durchgeführt worden. Zusätzlich seien Verkehrskontrollen (Feststellung von Fahruntüchtigkeit) und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Der Chef des Departments für Sicherheit, Institutionen und Sport, Frédéric Favre, und der Präsident der Stadt Monthey, Stéphane Coppey, begleiteten Kommandant Christian Varone bei der Besichtigung des Dispositivs.

«238 Fahrzeuge wurden im Rahmen der Strassenverkehrskontrollen in der Region Monthey kontrolliert. Während der gesamten Polizeiaktion wurden mehr als 400 Personen kontrolliert. Davon wurden 30 auf der Strasse, 10 in öffentlichen Betrieben und 5 Prostituierte in Massagesalons von der Kriminalpolizei überprüft», heisst es weiter. Bei den Kontrollen seien «mehrere Personen» identifiziert worden, auf die ein Haftbefehl ausgeschrieben war oder die im Besitze von Drogen waren. Ein Fahrzeuglenker, der unter Führerausweisentzug stand, sei angehalten und eine Prostituierte ohne Anmeldung verzeigt worden.

Die Verantwortlichen bei der Kantonspolizei ziehen folgendes Fazit: «Die Ergebnisse dieser Operation zeigen, dass die Sicherheit im Wallis, sowohl im Bereich der Kriminalität als auch im Strassenverkehr, als gut bezeichnet werden kann. Die Kantonspolizei und ihre Partner werden sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Situation so bleibt, wie sie heute ist.»

