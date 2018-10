Das freute nicht nur die Bauern!

In der Kategorie Alpkäse halbhart AOP gewann die Binneralp. Foto: Walliser Bote

Handwerk in Reinkultur: Der Simpiler Jordan Oswald stellt Cherb und Tschiffre her. Foto: Walliser Bote

23 Käsestände, drei Fleischstände, 13 Gaststände mit allerhand Handwerklichem, viel Gesundem und Praktischem gab es am Samstag im Landwirtschaftszentrum in Visp zu entdecken. Erstmals fand der Alp- und Bergproduktemarkt statt. Und geschätzte 1500 Besucher genossen die Vielfalt an Produkten und die köstlichen Alp- und Bergkäse.

Der erste Alp- und Bergproduktemarkt Oberwallis im Landwirtschtszentrum Visp präsentierte nebst einer Vielzahl an Berg- und Alpkäsen auch sonstige einheimische Produkte. Es gab bereits am späten Vormittag viel Volk und entsprechend zufrieden gab sich Adrian Zuber, Organisator und Präsident der Alpkommission Sektion Oberwallis: «Die Idee eines solchen Markts hatte ich seit längerem im Kopf, nun ist die erste Durchführung mehr als geglückt, wir sind überaus zufrieden.» Die zahlreichen Besucher bedeuteten ihm und den rund 50 freiwilligen Helfern sehr viel. «Das ist die Wertschätzung für unsere Arbeit während des Jahres und für die Vorbereitung für den Markt.»

Käse probieren

Die Gemütlichkeit stand Pate, das Wetter hätte besser nicht sein können. Der Herbst zeigte sich von seiner goldenen Seite. Die Käseesser kamen voll auf ihre Kosten: «Es freut uns sehr, dass die Besucher die verschiedenen Käse probieren und geniessen.» Er habe durchwegs positive Echos erhalten von den Standbetreibern der verschiedenen Alpen. Viele Gäste kauften gleich ganze Laibe Käse, da der Markt einmalige Gelegenheit bot, von derlei vielen Alpprodukten profitieren zu können. Das positive Ergebnis dieses erstmals durchgeführten Anlasses verpflichte dazu, den Markt mit Oberwalliser Produkten auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen, sagte Zuber weiter.

Alp- und Bergkäse wurden prämiert

Ebenfalls auf reges Interesse stiess die Prämierung der Alp- und Bergkäse: In der Kategorie Alpkäse halbhart AOP gewann die Binneralp vor der Alpe Fluh und der Moosalp. In der Kategorie Alpkäse Halbhart ging der erste Preis an die Täschalp, gefolgt von der Hoferalp und der Alpe Gletsch-Muttbach. Auch die Mutschli wurden prämiert. Da gewann die Alpe Gletsch-Muttbach. Der Alp- und Bergproduktemarkt bildete den Abschluss der Alpsaison.

Lesen Sie mehr zum speziellen Markt im WB vom Montag, 22. Oktober.

zum

20. Oktober 2018, 18:28

Artikel teilen