Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen erneut mit Top-Platzierung

Das Team des Hotels Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen rund um Esther und Fabian Zurbriggen in Saas-Almagell hat im grossen Schweizer Hotel-Rating der «SonntagsZeitung» in der Kategorie «Winterhotels mit 4 Sternen» wiederum eine Top-Platzierung erreichen können.

Bereits zum achten Mal hat die «SonntagsZeitung» das grosse Hotel-Rating erhoben. Bei der Bewertung der Betriebe fliessen auch die Meinungen von einem Dutzend Hotel- und Tourismus-Experten sowie von Reisenden mit ein, welche die klassierten Häuser besucht haben. Um die Chancengleichheit zu wahren, werden jeweils nur Hotelbetriebe mit mindestens zwölf Zimmern ins Rating aufgenommen.

Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen auf Podest

In der Kategorie «Winterhotel mit 4 Sternen» erreicht das Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen in Saas-Almagell den zweiten Platz. Man freue sich sehr über die erneute Top-Platzierung, so die Gastgeber Esther und Fabian Zurbriggen in einer Mitteilung. Den zweiten Platz hat der Hotelbetrieb in Saas-Almagell bereits zum zweiten Mal verliehen bekommen, in den Jahren davor reichte es sogar zwei Mal für den Spitzenplatz.

Hinter dem Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen reichte es den Zermatter Betrieben Backstage Hotel Vernissage (11. Platz), Unique Hotel Post (13. Platz) sowie dem Hotel Alex (15. Platz) für eine Rangierung in den ersten 25 Plätzen. Hinzu kommt der Schweizerhof in Saas-Fee auf Platz 20.

Hotels in Zermatt beliebt

In der Kategorie «Winterhotels mit 5 Sternen» sind ingesamt vier Zermatter Hotels in den 25 gelisteten Rängen zu finden. Das Riffelalp Resort belegt den 8. Rang. Dahinter positioniert sich das Cervo auf Platz 17, gefolgt vom Grand Hotel Zermatterhof auf Platz 18 und dem The Omnia Mountain Lodge auf Rang 19. Das Mont Cervin Palace in Zermatt belegt Rang 22.

In der Kategorie «Winterhotels mit 3 Sternen» schneidet der Hotelbetrieb Bettmerhof auf der Bettmeralp mit Rang 13 als bestes Oberwalliser Hotel ab. Das Bella Vista in Zermatt belegt den 17. Platz, gefolgt von den beiden Zermatter Betrieben La Couronne auf Rang 19 und Bellerive auf Platz 22. Das Hotel Turm Hotel & Spa in Grächen belegt den 24. Platz, gefolgt vom Bürchnerhof in Bürchen auf Platz 25.

02. Dezember 2018, 13:50

